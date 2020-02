L'affaire Matzneff, du prestige littéraire au banc des accusés

La publication du livre Le Consentement, par l'auteure et éditrice Vanessa Springora, le 2 janvier dernier chez Grasset, a largement fait trembler le monde de l’édition, et il y a de quoi. Dans une tribune rédigée par l’auteure Caroline Laurent et publiée ce jeudi 6 février sur France Info, écrivains, éditeurs, traducteurs et journalistes — parmi lesquels Cécile Coulon, David Foenkinos, Léonora Miano et Jerôme Attal, pour ne citer qu’eux — sont catégoriques : « L’ère du silence est terminée. » Ithmus - (CC BY 2.0) Après le milieu du cinéma...