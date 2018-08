L'intelligence artificielle au service du livre et de la lecture

Google n’a pas fini de s’amuser avec les livres, et plus encore dans ses travaux autour de l’intelligence artificielle. On sait que le traitement du langage naturel chez Mountain View réside au cœur de la stratégie. Et les expérimentations ne manquent pas. Celle-ci, Talk to Books, est des plus captivantes. Google Research, le laboratoire à expériences numériques, vient de mettre en ligne un site, Talk to Books, qui sert véritablement à ce qu’il désigne. L’idée est encore assez limitée – et tout d’abord parce que les recherches sont circonscrites...