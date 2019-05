L'oiseau moqueur de Harper Lee, un chef d'oeuvre à la peau dure

Gregory Peck et Broke Peters dans les rôles de Atticus et Tom Robinson, dans le film de 1962 Gregory Peck et Broke Peters dans les rôles de Atticus et Tom Robinson, dans le film de 1962

Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur,​ “déloyale” recette pour le tourisme Dans une des lettres de Harper Lee à un vieil ami, la romancière américaine déplore l'utilisation de son célèbre roman Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur (To Kill a Mockingbird trad. Germaine Béraud, le Livre contemporain) pour promouvoir sa ville natale, Moroeville en Alabama. L'auteure condamne la contrée de son enfance pour l'avoir transformée en une « attraction touristique ». La lettre s'est récemment vendue aux enchères avec d'autres archives pour près de 20.000 £. Harper Lee qui reçoit la médaille présidentielle de la Liberté du président George W. Bush...

Quel est le livre interdit le plus influent au monde ? Le 1er mars 2019, à l'occasion de l'Academic Book Week, ont été révélés les 20 livres interdits considérés comme les plus influents du monde. Sélectionnés par des libraires universitaires du Royaume-Uni et d'Irlande, en association avec l'Index on Censorship, les ouvrages ont été soumis à un vote du public entre le 1er et le 6 mars. Quel livre interdit a su séduire les internautes ? Domaine Public L'Academic Book Week est une semaine consacrée à la diversité, la variété et l'influence des livres universitaires tout au long de l'histoire. Elle est dirigée...

La pièce Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur interdite aux troupes amateures Du Massachusetts à l'Utah, les petits théâtres communautaires qui représentent Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur (traduit de l'anglais par Isabelle Stoïanov, aux éditions Livre de Poche) sont menacés d'un procès par le producteur de la nouvelle adaptation présentée à Broadway. Les petites troupes ont pourtant payé des droits de représentation d’au moins 100 $ par représentation à la Dramatic Publishing Company, qui détient les droits d'une version précédente de la pièce. Représentation de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur (Princess Theater - CC BY...

À Broadway, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur bat tous les records Après une préproduction chaotique, freinée par les ayants droit, la pièce tirée du livre d'Harper Lee, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur (To Kill a Mockingbird en version originale), bat tous les records à Broadway. La pièce est devenue la plus rentable des théâtres de Broadway, amassant 1,7 million $ de recettes en une semaine seulement. Les derniers jours de 2018 ont été particulièrement fructueux, grâce aux touristes. Double page de publicité pour la pièce dans le New York Times L'adaptation du livre Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur par Aaron Sorkin a battu le...

Le classique d'Harper Lee, Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur, en BD Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur d'Harper Lee, publié en 1960 et devenu un des classiques de la littérature américaine, puis du cinéma avec son adaptation en film par Robert Mulligan, avec Gregory Peck, en 1962, est devenu une bande dessinée, signée par Fred Fordham. Grasset en publie la version française ce 7 novembre, d'après la traduction d'Isabelle Stoïanov, relue et actualisée par Isabelle Hausser. Unique livre de l'auteure, durant plus de 50 ans, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur est un récit incontournable au sein de la littérature américaine,...

Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur reste le livre préféré des Américains Le réseau de chaines de télévision PBS avait organisé un grand événement en 8 parties autour de la littérature américaine : celui-ci s'est terminé hier soir avec les résultats d'un grand vote pour élire le livre préféré des lecteurs américains. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, de Harper Lee, est sorti premier du scrutin, suivi par la série de fantasy Outlander (Le Chardon et le Tartan en VF) de Diana Gabaldon et la série Harry Potter de J.K. Rowling. (ActuaLitté, CC BY SA 2.0) The Great American Read fut un grand moment de programmation...

Créer emplois et économie : Marcel Proust, une recette touristique ? Parisien jusqu’au bout des ongles, Marcel Proust n’en puisa pas moins dans ses souvenirs d’enfance, lors de ses vacances à illiers, pour sa Recherche. La pauvre tante Élisabeth Proust-Amiot, si elle avait su... Depuis, le village cherche à développer un tourisme culturel autour de la figure de l’écrivain. Jeanne Menjoulet, CC BY 2.0 Le projet n’a pas encore viré en parc à thèmes avec manèges en forme de tasse à thé au citron ou ball-trap avec des madeleines – voire un grand 8 avec des jeunes filles et des fleurs. Pour autant Illiers-Combray...

Le tribunal comme théâtre pour Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur Quoi de mieux qu’un tribunal comme décor pour l’adaptation théâtrale de Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur ? La pièce, signée par Aaron Sorkin, est accusée par les ayants droit de l’auteure disparue Harper Lee, notamment par l’avocate Tonja Carter, de ne pas être fidèle au chef-d’œuvre. Le projet mis en danger, son producteur Scott Rudin contre-attaque : il propose une représentation pour prouver sa bonne foi. (photo d'illustration, domaine public) L’adaptation théâtrale de Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur que propose Scott...

Dans une petite ville d’Alabama, à l’époque de la Grande Dépression, Atticus Finch élève seul ses deux enfants, Jem et Scout. Avocat intègre et rigoureux, il est commis d’office pour défendre un Noir accusé d’avoir violé une Blanche.Harper Lee s’inspira de ses propres voisins, de sa famille et de l’ambiance qui régnait dans sa ville natale de Monroeville, devenue depuis lieu de pèlerinage. Elle avait alors 10 ans, c’était l’année 1936 et en Alabama, la ségrégation et le racisme avaient encore leur mot à dire.En France, le livre a eu pour titre livre s’intitule Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur, Alouette, je te plumerai ou Quand meurt le rossignol selon la traduction, mais avec le temps, c’est le premier qui s’est imposé. Depuis plusieurs années, et suite au décès de l'autrice, les querelles judiciaires se déchaînent, et les révélations sur des manuscrits inédits ont fusé.