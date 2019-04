La Bibliothèque nationale de France (BnF)

Construire la bibliothèque avec les enfants et les jeunes : journée professionnelle Les démarches participatives se multiplient dans les établissements de prêt : en tant que service public et destinées à être ouvertes au plus grand nombre, les bibliothèques s'y prêtent particulièrement. Pour étudier les conditions de cette coconstruction, différents exemples concrets ainsi que les résultats de ces démarches, une journée professionnelle est organisée à la Bibliothèque nationale de France, le 16 mai prochain. Médiathèque Les 7 Lieux (photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0) BiblioRemix, réseaux sociaux, ateliers de création... :...

Simon Garcia, conseiller chargé de la transformation du ministère de la Culture Sur arrêté du 10 avril 2019 portant nomination au cabinet du ministre de la Culture, Simon Garcia devient conseiller en charge de la transformation du ministère, du budget et de la fiscalité au sein du cabinet du ministre de la Culture Franck Riester. Devant le ministère de la Culture (photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0) Sorti de la promotion Jean Zay à l'École Nationale d'Administration de Strasbourg, Simon Garcia s'est déjà occupé des comptes du ministère de la Culture : rue de Valois, il fut chef adjoint du département des affaires budgétaires et...

Denis Bruckmann nommé directeur général de la BnF Celui qui assurait l'intérim du poste après le départ de la directrice générale de la Bibliothèque nationale de France en devient finalement le titulaire à plein temps. Denis Bruckmann a en effet été nommé à ce poste par le président de la République, annonce un communiqué de la BnF. La prise de fonction est bien entendu immédiate. Denis Bruckmann, par Olivier Moravik Les candidatures pour succéder à Sylviane Tarsot-Gillery manquaient-elles à l'appel ? En tout cas, sur proposition de Laurence Engel, présidente de la Bibliothèque nationale de France, à...

La BnF recherche son directeur de l'administration et du personnel Alors que l'établissement est toujours en quête de son directeur ou de sa directrice générale, la Bibliothèque nationale de France se retrouvera aussi sans directeur de l'administration et du personnel à partir du 1er juin 2019. Le journal officiel publie en conséquence une offre d'emploi pour dénicher ce nouveau DAP. (ActuaLitté, CC BY SA 2.0) En attendant une nouvelle tête au poste de directeur général — Denis Bruckmann assure l'intérim depuis le départ de Sylviane Tarsot-Gillery en début d'année 2019 —, la Bibliothèque nationale de France a besoin...

Matrimoine, lutte contre les stéréotypes : l'égalité femmes-hommes et la culture Parce qu'elle mobilise des représentations qui, petit à petit, influencent notre lecture du monde, la culture et ce qu'elle produit ont un rôle à jouer dans la lutte contre les stéréotypes et les discriminations que peuvent subir les femmes. À l’occasion du Comité ministériel pour l’Égalité entre les femmes et les hommes dans la culture et la communication, Franck Riester a présenté une feuille de route 2019-2022 en vue d'améliorer la situation. (photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0) Un peu plus d'un an après le dernier comité sur le sujet, en...

Virginie Despentes reçoit le Prix de la BnF 2019 Pour sa onzième édition, le Prix de la Bibliothèque nationale de France a été décerné à Virginie Despentes, l'auteure de Baise-moi et de la trilogie Vernon Subutex. Le Prix de la BnF, qui récompense un auteur vivant de langue française pour l’ensemble de son œuvre, est doté d’un montant de 10.000 € par Jean-Claude Meyer, président du Cercle de la BnF. Virginie Despentes (ActuaLitté, CC BY SA 2.0) En recevant le Prix de la BnF, Virginie Despentes devient la première auteure de fiction à recevoir la récompense. Pour Laurence Engel, présidente de la BnF,...

Trophées Presse Citron BnF : Trump, migrants, écologie et droit des femmes Comme chaque année, la Bibliothèque nationale met à l’honneur le dessin de presse, dans le cadre des Trophées Presse Citron BnF. Avec 141 dessins issus de candidats professionnels et 180 venant d’étudiants, les prix ont élus de vraies pépites. Cette année, le Trophée Presse Citron BnF a proposé une riche programmation culturelle avec sept ateliers animés par les dessinateurs Gorce, Gros, Gabs, Boll, Bobika, Pakman et Mykaïa. Plusieurs expositions de dessins de presse seront bientôt ouvertes au public chez les partenaires, le Point Éphémère et le Théâtre 13....

La BnF se met au vert avec une bibliothèque consacrée à l'agronomie tropicale La BnF avait pour désir, comme elle le précise sur son site, de « mutualiser les moyens qui ont été alloués au développement de Gallica et faire ainsi bénéficier ses partenaires de son savoir-faire ». C'est dans ce but qu'a été créée une offre de bibliothèque numérique en marque blanche et elle s'apprête à accueillir, le 4 avril 2019, une grande partie des données de la bibliothèque du Cirad, Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. (ActuaLitté, CC BY SA 2.0) Un partenariat autour du numérique Le...

La Bibliothèque nationale de France emploie 2239 agents (en ETP), sur 7 sites (dont 3 hors région Ile-de-France). Elle est dotée d'un budget de plus de 233 millions d'euros, dont 139 pour les dépenses de personnel. Ses collections patrimoniales comportant plus de 40 millions de documents de toute nature, sont communiquées aux publics dans 35 salles de lecture.Elle gère 5 salles d'expositions et 2 auditoriums et a accueilli en 2017, 1.3 million de lecteurs et de visiteurs sur ses différents sites. Elle a développé une bibliothèque numérique, Gallica, riche de près de 5 millions de documents. Elle reçoit près de 16 millions de visites par an. Le site internet de la BnF reçoit, plus largement, 32 millions de visites.Photographie : ActuaLitté, CC BY SA 2.0