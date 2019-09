La collection de livres audio chez Actes Sud

AUDIOLIVRE – La lecture à haute voix, par les auteurs ou par les comédiens, fait depuis longtemps partie de la culture d’Actes Sud. Au-delà du livre imprimé, il s’agit de continuer à servir les textes, de les faire découvrir sous une autre forme, celle de l’oralité.



La collection de livres audio d’Actes Sud se propose de rendre accessibles les livres de son catalogue aux lecteurs, de plus en plus nombreux, désireux de faire l’expérience de l’écoute d’une œuvre. La lecture en est con ée à des comédiens con rmés et de renom.



Chaque titre de la collection est conçu de façon spéci que par une direction artistique, et en étroite collaboration avec les auteurs français – certains d’ailleurs lisent eux-mêmes leur texte. Des bonus peuvent aussi proposés, comme par exemple l’interview lmée de Laurent Gaudé, menée par Guillaume Gallienne.



Romans français et étrangers, romans policiers, mais aussi documents, essais de sciences humaines sont ainsi déclinés dans Actes Sud audio. A n de répondre aux attentes de tous, l’ensemble des titres de la collection est disponible en cd et en format numérique.

