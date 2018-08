La France à Francfort : pays invité d'honneur à la Foire du livre 2017

Du 11 au 15 octobre 2017, la France est le pays invité d’honneur de la 69ème édition de la Foire du Livre de Francfort ; sans conteste l’événement dédié au livre et à l’édition le plus important au monde. L’Institut français assure la mise en place et le commissariat général de cette invitation exceptionnelle, y compris le pavillon français et l'ensemble de sa programmation culturelle.Une programmation pluridisciplinaire a été déclinée en amont de l’événement, avec l’organisation de nombreux évènements ; participation à des festivals, foires et salons en Allemagne, et tournées de personnalités importantes dans les deux pays.Mise en oeuvre par l’Institut français, cette invitation est une occasion historique pour la France de faire valoir la capacité d’innover de ses industries culturelles et de construire de nouvelles bases de coopération à l’échelle européenne en consolidant sa relation avec son premier partenaire politique, culturel et économique : l’Allemagne.

Événement international, la Foire du Livre de Francfort réunit chaque année pendant 5 jours, 7 500 exposants de 106 pays et près de 278 000 visiteurs. Cette manifestation emblématique accueille notamment 9 000 journalistes du monde entier, un millier d’auteurs et 600 agents littéraires.



Conflit d'intérêts : “Je prends acte et regrette un peu”, Françoise Nyssen Le coup est dur, pour l’éditrice de trois prix Nobel, nommée ministre de la Culture ce 17 mai 2017. Françoise Nyssen, par décret, vient de se reconnaître en conflit d’intérêts sur différents points liés au secteur de l’édition. Et renonce, enfin, à prendre en charge plusieurs dossiers. Pour autant, les zones d'interventions ne coulent pas de source... ActuaLitté, CC BY SA 2.0 Dans la lignée de sa consœur des Affaires sociales, Agnès Buzyn, la locataire de la rue de Valois avoue donc par décret qu’elle ne peut pas s’occuper de trois points...

Vincent Montagne veut l'arbitrage du Premier ministre pour aider les auteurs Après l’intervention de Joann Sfar, venu expliquer posément que la profession d’auteur est dans une situation critique, il fallait réagir. D’autant que l’auteur de BD en appelait au président du Syndicat national de l’édition, Vincent Montagne : « Il faut qu’il s’implique », assurait Sfar. Vincent Montagne - ActuaLitté CC BY SA 2.0 Cri d’alerte lancé sur France Inter, réponse, logiquement, sur France Inter : Vincent Montagne, PDG du groupe Media Participations, est donc venu apporter quelques précisions. Une intervention d’autant plus...

“J’aime le livre d’art” : mettre à l’honneur art et beau livre en librairie Pour la deuxième année consécutive, le Syndicat national de l'édition organise l'opération « J'aime le livre d'art » : du 17 novembre au 15 décembre 2018, l'événement vise à mettre en valeur les beaux livres et les livres d'art dans les librairies participantes. (photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0) Afin de mettre à l’honneur le livre d’art et le beau livre, les éditeurs du groupe Art et Beaux-livres du SNE organisent, pour la seconde année consécutive, l’opération « J’aime le livre d’art » avec le soutien du CNL et du Syndicat de...

Face au déficit, la Cité de la bande dessinée peut compter sur la région La Cité internationale de la Bande Dessinée, à Angoulême, se présente comme l'établissement pivot pour l'exposition, la valorisation et la création dans le domaine du 9e art, en Nouvelle-Aquitaine et en France. Mais la Cité a récemment fait part de difficultés économiques liées à des problèmes de trésorerie, conduisant à six licenciements au sein de l'équipe de l'établissement. Alain Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine, annonce un soutien renouvelé et accru à la Cité. La Cité de la BD d'Angoulême (ActuaLitté, CC BY SA 2.0) En mars...

Assises de l'édition francophone : volet professionnel du salon du livre de Genève Premières Assises du livre en Afrique, intervention exceptionnelle de professionnels américains, rencontre entre libraires francophones et éditeurs suisses romands ou encore rendez-vous entre des traducteurs germanophones et des éditeurs québécois: les Assises de l’édition 2018 seront sans nul doute transnationales. © Patrick Roy Grâce à l’implication des organisations internationales, professionnelles et la collaboration de fidèles partenaires de la Francophonie, les trois jours d’Assises seront rythmés par des temps forts uniques et des activités...

Édition francophone : contextes différents, préoccupations identiques La mise en commun des savoirs et le partage des expériences profite à tous. Depuis une quarantaine d'années, l'organisation Québec Editions s'applique à fédérer les éditeurs québécois, pour leur apporter un soutien lors de déplacements à l'étranger. Une manière de promouvoir le travail réalisé, et de valoriser les auteurs, à l'international. Mais également par des investissements réalisés sur le territoire du Québec. Richard Prieur, Directeur général de l’Association nationale des éditeurs des livres (ANEL) et de Québec Édition, nous répond. Il...

L’historien Georges Vigarello expose sa collection de livres à la BnF Immersion dans la bibliothèque d'un chercheur à la Bibliothèque nationale de France : l'exposition « Le corps et l’imaginaire. Georges Vigarello et ses livres » propose de découvrir les ouvrages, anciens ou modernes, réunis par l'historien du corps et de l’hygiène et directeur d’études à l’EHESS. La bibliothèque de l'Arsenal accueille sa collection entre le 12 avril et le 13 mai, après celles de Pierre Leroy et de Louise-Denise Germain. (photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0) Depuis ses travaux pionniers des années 1970 et 1980 publiés...