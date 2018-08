La librairie et le Label Lir : les raisons de la colère

Ce n'était pas un anneau pour les gouverner tous, mais plutôt un label pour reconnaître, valoriser et soutenir les engagements et le travail qualitatifs des libraires indépendants.

Une étude réalisée conjointement par le ministère de la Culture et de la Communication, le Syndicat de la librairie française et le Syndicat national de l’édition, le rapport de la mission « Livre 2010 » et celui d’Antoine Gallimard, remis au cours de l’année 2007, ont souligné la fragilité de la situation économique des librairies indépendantes et préconisé de faire du maintien et du développement de ces entreprises une des priorités de la politique du livre.

La création d’un Label en avait découlé, permettant d’accompagner certains établissements, pour améliorer une situation délicate. Tout à la fois support de communication, solution pour obtenir des aides supplémentaires, mais également des conditions commerciales améliorées vis-à-vis des distributeurs, le Label Lir offrait de belles promesses.

L’une d’elles, l’exonération de la contribution économique territoriale (CET), a été remise en cause. Tout a débuté avec un amendement déposé au Sénat, dans le cadre du projet de loi de Finances….





Librairie : sur Internet, seul un projet fédérateur peut rivaliser avec les géants Dans la vallée des livres, les libraires O’Timmins (à gros nez rouge) et O’Hara (à grandes oreilles) se font la guerre. Ils croient, les uns comme les autres, que leur bataille interne au sein de la librairie est plus importante et salutaire que tout le reste. Vous n’avez pas suivi le feuilleton de ces derniers jours ? par Renny Aupetit, libraire (Comptoir des mots, Comptoir des lettres) Renny Aupetit - ActuaLitté, CC BY SA 2.0 Les rivaux de la vallée des livres... D’un côté, une demi-douzaine de patrons qui dénoncent une inégalité de...

Fin de partie : Amazon se repaît d'une librairie française divisée L’article 6 bis A aura fait long feu à l’Assemblée nationale, les députés examinant le Projet de loi de finances en séance plénière. Alors qu’en discussion devant la Commission des Finances, le texte avait été rapidement expédié, il n’aura pas fallu plus de quelques minutes aux députés en séance pour lui tordre le cou... ActuaLitté, CC BY SA 2.0 En à peine deux minutes trente, la rafale de cinq amendements demandant la suppression de celui adopté au Sénat, et élargissant l’exonération de taxes au-delà des librairies labellisées LIR,...

LIR : les députés montent au créneau pour défendre la librairie labellisée Exonérer les librairies de certaines taxes, d’accord, mais pas question de généraliser cette démarche. Pas moins de quatre amendements, portés par une foule de députés remontés, attendaient le projet de loi de Finances 2018 sur le sujet. La commission des Finances a fait le nécessaire pour supprimer l’amendement introduit au Sénat. ActuaLitté, CC BY SA 2.0 « Supprimer cet amendement », ont signé d’une seule voix, mais avec des arguments sensiblement identiques, les quelque 35 députés. Et fort logiquement, lors de la réunion de la Commission...

L'exonération de taxes, une inégalité entre libraires qui “mène au désastre” Particulièrement débattue aujourd’hui, l’exonération de taxes dont bénéficient les librairies labellisées LIR pourrait être revisitée. Suite à l’adoption d’un amendement au Sénat, dans le cadre du projet de loi de Finances, c’est la difficulté économique que rencontrent tous les libraires en France qui est concernée. Passé comme un cavalier législatif, et condamné pour le manque de concertation préalable, l’amendement et ses intentions sont défendus, une nouvelle fois, par un groupe de libraires réunissant Le Furet du Nord, le groupe Decitre, les...

L'humeur de Chereau : adieu veau, vaches et cochon, vive l'étable des libraires Qu’est-ce donc que le métier de libraire ? Large question, vaste chantier que d’y répondre, et plus délicat encore d’établir une classification... Indépendants, enseignes, chaînes, groupe : les libraires se définissent-ils par leur indépendance éditoriale ou par leur indépendance économique ? Existerait-il un intermédiaire ? Maître Chereau, sur sa palette graphique penché, tenait en sa main un bouquin... D’où venait ce livre, qu’était-il, et dans quelle étagère aboutirait-il : toutes ces questions turlupinent notre dessinateur du vendredi. On...

Label LIR : “Ne fragilisons pas les librairies françaises sur un coup de tête“ L’adoption d’un amendement au Sénat, ce 24 novembre, a provoqué une véritable division dans le monde du livre : plusieurs acteurs défendant une ouverture plus large de l’exonération de taxes pour le commerce du livre et face à eux, la librairie indépendante, qui sent l’un de ses atouts particulièrement menacé. ActuaLitté, CC BY-SA 2.0 Un collectif de libraires signe ce jour un appel contre l’amendement modifiant les conditions d’éligibilité au label LIR. Il est reproduit ci-dessous dans son intégralité. Amendement modifiant le label LIR : ne...

Label Lir : Françoise Nyssen inquiète pour les librairies indépendantes Dans le cadre du projet de loi de Finances pour 2018, l’examen des crédits pour les Médias, livre et industries culturelles s’opérait ce 4 décembre au Sénat. La ministre de la Culture a profité de la tribune offerte pour tirer l’oreille des sénatrices et sénateurs présents. En cause, un amendement adopté, qui fragilise la situation des librairies indépendantes. Mireille Jouve le rappelait en séance, l’édition jouit d’une protection spécifique et d’un chiffre d’affaires stable. Elle estime même que Le plan Librairie du précédent...