La nuit de la littérature 2020 : Paris ouvert aux auteurs

Découvrir Le cimetière de Gerard Guix Gerard Guix (1975, vic) est dramaturge et auteur de plusieurs romans comme Tot el que hauries de saber abans d’estimar-me (2011) ou la trilogie de genre fantastique jeunesse El prodigi, L’enginy et El talent (2012). Parmi ses pièces marquantes : Gènesi 3.0, qui deviendra El cementiri, son premier roman traduit en français, et deux spectacles trilingues, U, Due, Três et Arca, qu’il a mis en scène. Dans un futur où la catastrophe climatique et nucléaire a réduit les espaces habitables, la surpopulation met en péril la vie. Il est devenu obligatoire d’incinérer les...

Naomie Fontaine lit Shuni, ce que tu dois savoir, Julie Naomi Fontaine est innue de Uashat, communauté innue du Québec au Canada. Elle a publié Kuessipan en 2011 (Mémoire d’encrier). Adapté au cinéma par Max Films et sorti en salle au Québec en octobre dernier, Kuessipan connaît un véritable succès en salle et en festivals. Son deuxième roman Manikanetish, publié en 2017 (Mémoire d’encrier), raconte son expérience d’enseignante à l’école Manikanetish et a été acclamé par la critique. Le roman est en développement chez ZONE3 pour une série télé à Radio-Canada. Shuni • Ce que tu dois savoir Julie est son...

Passer une nuit de la littérature à Paris, ce 30 mai Pas question d’y renoncer. Le Forum des Instituts culturels Etrangers à Paris maintient sa Nuit de la littérature qui se déroulera le samedi 30 mai dès 18 h. Mais, bien entendu dans une édition revisitée et en ligne. Le FICEP et les centres culturels étrangers de Paris avaient à cœur, malgré la période actuelle, d’inviter tous les amoureux de la littérature ou simplement curieux à découvrir 15 auteurs étrangers et l’une de leurs œuvres publiées récemment en français ou traduction française. « On oublie les promenades et balades dans un quartier...

Paris est non seulement une grande capitale culturelle (plus de 1000 événements ont lieu chaque jour), mais c’est aussi la capitale qui rassemble le plus grand nombre de centres et d’instituts culturels étrangers.C’est ainsi qu’en 2002, 31 centres culturels ont répondu à l’appel de Robert Desbiens, directeur du Centre culturel canadien, afin de créer ensemble et sur une base pérenne, le Forum des Instituts Culturels Étrangers à Paris (FICEP), le seul et unique réseau d’instituts culturels étrangers au monde.La 8e édition de la Nuit de la littérature prend une nouvelle dimension cette année et sera entièrement virtuelle. Malgré la situation exceptionnelle, il était important de maintenir ce rendez-vous des amoureux de la littérature!Même si vous n'allez pas à la rencontre des auteurs, comédiens et traducteurs, ils viendront à vous en vous invitant à une belle soirée à vivre à la maison. Comment?Dès 18h, et toutes les 20mn, une vidéo a été mise en ligne sur le site du FICEP, relayée en partenariat avec ActuaLitté. Le principe reste le même, 10-15mn de lecture par le comédien, traducteur ou auteur s'il est francophone, un court passage en langue originale, et 5mn d'intervention de l'auteur qui répondra à quelques questions.Vous êtes ainsi invités à découvrir 15 auteurs étrangers de différents horizons et leurs écrits (en français ou en traduction française) à travers de courtes vidéos qui seront dévoilées entre 18h et 23h.Le temps de cette soirée, voyageons ensemble à travers la littérature du monde. Belle nuit de la littérature...chez vous !photo Hernán Piñera CC BY SA 2.0