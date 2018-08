La SCELF face à la lecture publique : la redevance qui indigne

#ABF2018 – Le 64e congrès annuel de l'Association des Bibliothécaires de France se déroule actuellement à La Rochelle : les professionnels discutent des nouvelles pratiques, des sujets brûlants et, plus généralement, de leurs métiers. Xavier Galaup, président de l'ABF, est revenu avec nous sur les principaux points qui préoccupent les bibliothécaires, alors que le gouvernement met en place un plan bibliothèques. (ActuaLitté, CC BY SA 2.0) ActuaLitté : Un an après l'annonce d'un plan pour les bibliothèques, le ministère de la Culture a brillé par son...