La Société des Gens De Lettres (SGDL)

Le prix des lycéens, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle a été conçu par la Région Île-de-France, pour impliquer les jeunes dans la lecture, et créer une relation vivante au livre. Dans les huit départements franciliens, des élèves de cinq classes ont découvert 5 livres, et dévoilé leurs choix, ce 15 mars. Valérie Pécresse, présidente de la région IDF - crédits IDF « Dans le cadre de la stratégie culturelle régionale, le livre se hisse sur la première marche d’accès au savoir et à la culture partout et pour tous », insiste...