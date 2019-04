Le Bureau International de l'Édition Française (BIEF)

Le rendez-vous est désormais pris chaque année : pendant le Festival de Cannes, producteurs, éditeurs et agents se rencontrent à l'occasion de Shoot the Book !. Le 21 mai 2019, un nouvel événement sera institué, « Shoot the Book ! Rendez-vous » : celui-ci reprend le concept original, mais l'étend à international, avec une vingtaine d’éditeurs francophones et une vingtaine d’éditeurs et d’agents d'autres pays face à des producteurs. (photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0) La SCELF (Société Civile des Éditeurs de Langue Française) et...