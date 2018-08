Le catalogue des nouveautés éditeurs de la rentrée

Les Gaulois, irréductibles comme il se doit, attaqueront leur grand tour d’Italie ce 19 octobre. Après Goscinny et d’Uderzo, les comparses Jean-Yves Ferri (au scénario) et Didier Conrad (au dessin), poursuivent les folles aventures. Astérix et la Transitalique, c’est cette nouvelle épopée. Et pour commencer, la couverture, tant attendue... Deux ans après Le Papyrus de César, Astérix et Obélix sont au départ d’une nouvelle aventure dans toutes les bonnes librairies de Gaule et dans plus de 25 pays du Monde Connu !!! Événement...