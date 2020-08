Le Petit Prince, conte intemporel d'Antoine de Saint-Exupéry

Le 29 juin prochain aura lieu la célébration du 120e anniversaire de la naissance d’Antoine de Saint Exupéry, l’occasion pour le public d’en apprendre plus sur la vie et l’œuvre de l’écrivain-aviateur. Notamment grâce à une exposition inédite qui se tiendra à Lyon et à Toulouse à partir du mois d’octobre 2020. Avec plus de 200 millions d’exemplaires vendus et près de 400 traductions, Le Petit Prince compte parmi les ouvrages les plus lus au monde. Son auteur, l’écrivain, poète et aviateur Antoine de Saint-Exupéry est mort au large de Marseille...