Le prestigieux et convoité Prix Goncourt

Un nouvel éditeur est en train de voir le jour : Le Boulon. Plus sexy que Cheville ouvrière, et indispensable au possible, la maison propose des textes issus de la culture musicale. À sa tête, Xavier Belrose, ancien du Cherche Midi et du Serpent à plumes, décidé à partager sa passion pour tout ce qui sonne juste — ou faux. Au menu, biographies, autobiographies, études sur un genre, une époque. « L’idée est de donner une résonance à des voix bien souvent oubliées, ou peu écoutées : car c’est à travers “ceux qui sont en marge” que la musique a...