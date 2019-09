Le Prix Décembre

Dans le cadre de la manifestation Lire à Lausanne, du 28 au 5 septembre, les archives et bibliothèques de la ville ont plongé dans l’histoire littéraire. Et exhumé 50 romans qui ont marqué la vie des lecteurs, suscité l’enthousiasme de la presse et finalement, restent dans les esprits. Lausanne - Carl Mueller, CC BY 2.0 En partenariat avec la ville de Lausanne, ActuaLitté vous propose de découvrir la liste complète de ces 50 titres. Nous avons déjà publié les 10 premiers, pour les années 50. Voici désormais ceux des années 60. Le Temps des anges de...