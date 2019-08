Le Prix du roman Fnac

Ce 19 juin dernier, le groupe Fnac Darty avait fait part de son projet de rachat de la franchise Nature & Découvertes. Restait à l’Autorité de la concurrence, entité administrative spécialisée dans le contrôle des pratiques anticoncurrentielles, à se prononcer sur la transaction. À l’issue d’une instruction, l’Autorité a autorisé l’opération sans condition. Matt MacGillivray - CC BY 2.0 Le groupe Fnac Darty est présent à travers ses deux principales enseignes, Fnac et Darty, dans respectivement plus de 150 et 200 magasins franchisés ou intégrés,...