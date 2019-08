Anne Pauly, Prix « Envoyé par La Poste » 2019 pour Avant que j’oublie Le Prix littéraire « Envoyé par La Poste » a été décerné à Anne Pauly pour son livre Avant que j’oublie publié aux Éditions Verdier, annonce la Fondation La Poste. Ce prix récompense un manuscrit, roman ou récit, adressé par courrier, sans recommandation particulière, à un éditeur qui se décide alors à le publier. Le prix sera décerné à Anne Pauly par Philippe Bajou, secrétaire général du groupe la Poste et directeur général adjoint, et Olivier Poivre d’Arvor, Président du jury, au nom de Philippe Wahl, président directeur général du groupe...

Les sélections des Prix Elbakin.net 2019 sont dévoilées Le site Elbakin.net a annoncé la liste des ouvrages nominés pour le prix 2019 du même nom. Ce prix littéraire est dédié aux œuvres de fantasy, il récompense chaque année plusieurs œuvres du genre, sélectionnées par deux jurys. Theo Crazzolara — CC BY 2.0 Le prix Elbakin.net a été créé en 2010 par les fondateurs du site du même nom. Il récompense des œuvres de fantasy réparties en quatre catégories : Roman français, roman français Jeunesse, roman traduit, roman traduit Jeunesse. Le site précise : « Notre sélection se veut une fois...

Sélection dévoilée pour le prix Envoyé par La Poste, 5e édition À l’occasion du Marathon des mots à Toulouse, Marie Llobères, déléguée générale de la Fondation d’entreprise La Poste, a dévoilé la liste des 6 ouvrages sélectionnés pour la 5e édition du prix « Envoyé par La Poste » présidé par Olivier Poivre d’Arvor. Le prix « Envoyé par La Poste » a été créé en 2015, il est ouvert à tout éditeur (à l’exception des structures à compte d’auteur) qui a décidé de publier à la rentrée de septembre un roman ou un récit écrit en langue française. Ce prix récompense un ouvrage découvert par un...

Dernières sélections pour les Prix Libr'à Nous Les 286 libraires francophones constituant le jury des Prix Libr'à Nous viennent de décider des finalistes du troisième tour pour chacune des catégories concernées. Catégorie littérature étrangère My absolute darling, Gabriel Tallent, traduit de l’anglais (États-Unis) par Laura Derajinski, Gallmeister Dans les angles morts, Elizabeth Brundage, traduit de l’anglais (États-Unis) par Cécile Arnaud, La Table Ronde (Quai Voltaire) Manuel de survie à l'usage des jeunes filles, Mick Kitson, traduit de l’anglais (Écosse) par Céline Schwalker, Métailié...

Pauline Delabroy-Allard reçoit le Prix des étudiants France Culture Télérama Pauline Delabroy-Allard a reçu le Prix du Roman des étudiants France Culture Télérama 2019 pour son livre Ça raconte Sarah, publié par Les Éditions de Minuit. Le livre faisait face à 4 autres livres, lus pendant deux mois par 700 étudiants, pour la sixième édition d'une récompense qui a reçu le soutien de 30 librairies indépendantes. Ça raconte Sarah est le premier roman de Pauline Delabroy-Allard. Il a déjà été salué par le Prix des libraires de la Ville de Nancy-Le Point, le Prix du Style ainsi que le Prix Envoyé par la Poste. Le résumé de...

Pauline Delabroy-Allard, Prix du Style 2018 pour Ça raconte Sarah Publication remarquée de cette rentrée littéraire 2018, Ça raconte Sarah, premier roman de Pauline Delabroy-Allard publié par les éditions de Minuit, a été récompensé par le Prix du Style 2018. Créé par le label littéraire Plume et Plomb, le Prix du Style a vocation à récompenser un auteur vivant, d'expression francophone, pour un livre paru dans l'année écoulée. Surprise ! C'est finalement le roman de Pauline Delabroy-Allard qui remporte le Prix du Style 2018, alors même qu'il ne faisait pas partie des sélections de la récompense. [Chronique] La...

Toulouse donne rendez-vous au Marathon d'Automne La 7e édition du volet automnal et européen du Marathon des mots se tiendra du 22 au 25 novembre à Toulouse Métropole. Au programme : les Pays-Bas et les Éditions du Seuil seront au rendez-vous, avec de nombreuses rencontres, animations, débats et lectures. Griet Op de Beeck (Viens ici que je t’embrasse, trad. Isabelle Rosselin, EhO), Stefan Hertmans (Le cœur converti, trad. Isabelle Rosselin, Gallimard), Margriet de Moor (Au premier regard, trad. Françoise Antoine, Grasset), Connie Palmen (Ton histoire. Mon histoire, trad. Arlette Ounanian, Actes Sud),...

Pauline Delabroy-Allard, Prix des libraires de Nancy-Le Point 2018 Le 11e Prix des libraires de Nancy-Le Point a été décerné à Pauline Delabroy-Allard pour son livre Ça raconte Sarah, un premier roman publié par les éditions de Minuit. Il s'agit du coup de cœur de l’Association des librairies « Lire à Nancy » et de la rédaction du Point : le prix sera remis à la lauréate à l’occasion de la 40e édition du Livre sur la Place, qui marque chaque année le coup d’envoi de la rentrée littéraire. Très attendu par le monde littéraire et de bon augure, le prix des Libraires – Le Point a couronné, depuis plusieurs...

Le Prix « Envoyé par La Poste » s’inscrit dans une logique de soutien que la Fondation apporte à la création littéraire depuis plus de 20 ans : partenaire du Prix Wepler Fondation La Poste, du Prix Sévigné, du Prix Clara, du Prix Vendredi, elle a créé en 2015 le Prix des postiers écrivains et le Prix « Envoyé par La Poste ».Le lauréat reçoit 2500 €, son livre est recommandé notamment auprès des 500 000 postiers actifs et retraités et La Poste passe commande de 600 exemplaires à l’éditeur.