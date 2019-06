Le Prix Goncourt de la biographie

Plus de 180.000 visiteurs se sont pressés sur la Place Stanislas et dans 50 lieux de la métropole. A l’Opéra national de Lorraine, à l’Hôtel de Ville, en Préfecture, au Tribunal administratif et dans une dizaine de salles, mais aussi dans les écoles, les médiathèques et naturellement sous le grand chapiteau des auteurs, c’est toute la ville qui s’est transformée en un immense salon des mots et des débats. ActuaLitté, CC BY SA 2.0 600 auteurs ont répondu présents pour rencontrer un public toujours plus avide de partages, d’émotions et de...