Le Prix Jean d'Ormesson

Avec 11,9 millions d’exemplaires écoulés en 2018, le format poche a été le grand vainqueur. Et les auteurs français ont manifestement brillé de mille feux. On sait que Guillaume Musso a été le meilleur vendeur avec 1,6 million d’exemplaires sur l’année. Mais qu'en est-il du marché ? (photo d'illustration - ActuaLitté, CC BY SA 2.0 Les lecteurs français sont manifestement fans de leurs auteurs : rappelons que, dans le sillage du romancier antibois, on retrouve Michel Bussi, Joël Dicker ou encore Aurélie Valognes et Marc Levy. Preuve de l’engouement...