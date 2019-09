Le Prix Renaudot

Prix Renaudot et Ahmadou-Kourouma en 2012, le roman de Scholastique Mukasonga, originellement publié chez Gallimard a été porté au cinéma. À la réalisation, ni plus ni moins que Atiq Rahiimi. Et le film sera diffusé en ouverture du Festival international du film de Toronto, ce 5 septembre. Notre-Dame du Nil ou Our Lady Of The Nile dans la version anglaise, prend place au Rwanda, dans un lycée pour filles. Installé sur la crête Congo-Nil à 2500 mètres d’altitude, l’établissement se situe près des sources du célèbre fleuve égyptien. Ici, les filles sont...