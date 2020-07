Le Salon international du Livre rare et de l'autographe

Très attendue, la seconde vente de la bibliothèque de Pierre Bergé se déroulera les 8 et 9 novembre prochain, à l’hôtel Richelieu Drouot. Cette fois, l’approche est plus thématique : l’Europe littéraire au XIXe siècle, avec des livres et manuscrits de 1780 à 1900. Cette seconde partie de la vente aux enchères de la bibliothèque de Pierre Bergé s’ancrera dans une histoire littéraire autant que philosophique et politique. Les ouvrages vont de l’affaire Sade à l’affaire Dreyfus, couvrant la fin des Lumières, le Romantisme, et bien...