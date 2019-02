Le Salon Livre Paris 2019, l'Europe Porte de Versailles

Le salon du livre de Paris, le bien nommé Livre Paris, prendra encore une fois ses quartiers Porte de Versailles, du 15 au 18 mars 2019. Organisé par le Syndicat national de l'édition et Reed Expositions, ce salon du livre, un des plus importants de France, a centré sa programmation sur l'Europe pour sa 39e édition.



Grande scène, scène polar, scène BD, mangas et comics, scène jeunesse, scène young adult, Agora et la scène Sciences pour tous viendront chacune proposer un large choix d'animations, d'événements, de dédicaces et de rencontres, pour un programme varié, qui s'adresse à tous.



Toujours précédé d'une polémique, le salon du livre de Paris 2019 s'est cette année fait tirer les oreilles par une centaine d'auteurs et d'éditeurs qui ont critiqué l'utilisation de termes anglais — du globish, selon eux — au sein de la communication et du programme du salon, lequel s'est empressé de corriger le tir.



Photographie : Livre Paris 2018, ActuaLitté, CC BY SA 2.0







Le Salon du Livre Rare et de l'Objet d'Art bientôt au Grand Palais Le Salon international du livre d'art et de l'objet d'art revient pour une nouvelle édition au Grand Palais de Paris du 12 au 14 avril 2019. Un événement qui réunira plus de 160 marchands libraires et 50 experts en objets d'art, venus des quatre coins du monde. Les galeristes d’estampes et de dessins reviendront également en force avec un espace dédié. Le Salon International du Livre Rare & de l'Objet d'Art est le salon le plus important dans son domaine. Il a accueilli 20.200 visiteurs en 2018 soit une augmentation de fréquentation de plus de 20 % par rapport à...

Alexandre Gauthier, dans les cuisines de sa bibliothèque PORTRAIT – Chef doublement étoilé de la Grenouillère, à la Madelaine-sous-Montreuil, Alexandre Gauthier est un lecteur éclectique qui met à profit le peu de temps que lui laissent son métier et son restaurant pour s’ouvrir, à travers la lecture, aux autres et au monde. © Marie-Laure Fréchet Dans le petit salon de la Grenouillère, orné d’une fresque qui rend hommage aux batraciens, une pile de livres nous attend. « Je pensais n’en apporter que trois ou quatre », s’excuse presque Alexandre Gauthier. Peu de chefs s’intéressent à la...

#PayeTonStand : pas de Pavillon des Lettres d'Afrique à Livre Paris 2019 La Fondation Orange risque de rencontrer un sérieux problème. Elle avait annoncé en grande pompe la première édition du Prix Orange du livre en Afrique. Les auteurs des six romans finalistes devaient être invités sur le Pavillon des Lettres d’Afrique, en mars 2019, pour Livre Paris. Sauf que de Pavillon, il n’y aura pas durant le salon... crédit Pavillon des Lettres d'Afrique Initié en 2017, le Pavillon faisait alors grande impression, avec 400 m2 dédié aux auteurs et littératures d’Afrique. Sous le thème Lire et écrire l’Afrique, l’espace avait été...

8 romans sélectionnés pour la 4e édition du Prix Régine Deforges Porté conjointement par la Ville de Limoges et les enfants de l’auteure et coprésidents du jury, Camille Deforges-Pauvert, Léa Wiazemsky et Franck Spengler, le Prix Régine Deforges récompense un premier roman écrit par un auteur francophone et sa remise officielle en présence de l’auteur se déroule dans le cadre du Salon Lire à Limoges, du 3 au 5 mai 2019. Les 8 romans sélectionnés pour la 4e édition sont désormais connus. Les 8 romans sélectionnés sont les suivants : San Perdido, David Zukerman (Calmann-Lévy) À la ligne, Joseph Ponthus (La...

L'anglais à Livre Paris, exception culturelle ou Anciens contre Modernes ? Une centaine d'auteurs français a signé, le 26 janvier dernier, une tribune très agressive à l'encontre du salon Livre Paris, pour son usage jugé excessif de termes anglophones et de « globish ». Le salon, qui se déroulera en mars prochain à Paris, changera les noms des événements incriminés, mais conservera au contraire l'expression « young adult », qui recouvre une réalité précise, nous explique Vincent Montagne, président du Syndicat national de l'édition, qui coorganise l'événement avec Reed Expositions. (photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA...

La BnF se mêle de politique avec un nouveau cycle de conférences La Bibliothèque nationale de France lance un nouveau cycle de conférences trimestrielles autour de l’actualité politique dans le cadre de Tous les savoirs - l’Université populaire de la BnF. Interrogeant les notions d’Etat et de démocratie sur tous les continents, ces « rendez-vous du politique » sont l’occasion de porter un autre regard sur le présent. (photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0) Du fil de l’histoire au fil de l’actualité, de l’éclairage chronologique au décryptage politique, les conférences du cycle « Les rendez-vous du...

Les auteurs les plus précaires, victimes du ministère de la Culture Les réunions de concertation entre les organisations d’auteurs, le Ministère de la Culture et la Direction de la sécurité sociale se poursuivent, dans le climat morose post 1er janvier. Les organisations d’auteurs tirent la sonnette d’alarme depuis plus d’un an quant aux effets de bord des réformes. Les réformes sont tombées, et l’addition est salée ! ActuaLitté, CC BY SA 2.0 (manifestation au salon du livre de Paris, en 2015) À la nombreuse liste des problèmes techniques qui se posent pour les auteurs, demeure un grand oubli malgré les alertes des...