Créé pour la première fois en 1874, le syndicat rassemblant les éditeurs de livres français devient le Syndicat national de l'édition à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, en 1947, et réunit rapidement plusieurs centaines de maisons d'édition. La structure permet d'organiser l'action collective, notamment auprès des pouvoirs publics, mais aussi de mettre en œuvre des campagnes de promotion du livre et de la lecture au niveau national.



Le Syndicat national de l'édition (SNE) est également à l'origine du Salon du Livre de Paris, désormais connu sous le nom de Livre Paris, organisé chaque année dans la capitale et parmi les plus importants salons du livre de France.



Sur son site, le SNE indique qu’il « fédère petits, moyens et grands éditeurs originaires de toute la France et représente l’ensemble des secteurs éditoriaux. Il défend la liberté de publier, le droit d’auteur, le prix unique du livre, la diversité culturelle et l’idée que l’action collective permet de construire l’avenir de l’édition ». L’organisation professionnelle rassemble environ 700 éditeurs.



France : l'audiolivre, clarifier un flou fiscal qui a bien profité Depuis octobre 2018, l’Europe a mis un terme à la discrimination qui pesait entre les livres en format papier et leur pendant numérique. Restait alors à définir encore si cette évolution fiscale n’allait pas permettre de travailler sur la question du livre audio. À plus d’un titre. ActuaLitté, CC BY SA 2.0 L’idée de pouvoir instaurer un prix unique pour l’audiolivre n’est pas récente, mais le changement de position de l’Europe sur la question de la TVA ouvrait un champ de possible des plus séduisants. Prix unique de l'audiolivre : le Cheval de...

#PayeTonStand : pas de Pavillon des Lettres d'Afrique à Livre Paris 2019 La Fondation Orange risque de rencontrer un sérieux problème. Elle avait annoncé en grande pompe la première édition du Prix Orange du livre en Afrique. Les auteurs des six romans finalistes devaient être invités sur le Pavillon des Lettres d’Afrique, en mars 2019, pour Livre Paris. Sauf que de Pavillon, il n’y aura pas durant le salon... crédit Pavillon des Lettres d'Afrique Initié en 2017, le Pavillon faisait alors grande impression, avec 400 m2 dédié aux auteurs et littératures d’Afrique. Sous le thème Lire et écrire l’Afrique, l’espace avait été...

Des directeurs de collection aux agents littéraires : histoire d'un tsunami ÉDITO – L’édition a peut-être obtenu un répit mais, quelle que soit la conclusion de l’affaire, elle entraînera immanquablement un bouleversement. En novembre dernier, le Syndicat national de l’édition obtenait que la décision de l’Agessa concernant les directeurs de collection soit suspendue. À quelles nobles fins ? Marc Moss, CC BY NC ND 2.0 L’histoire est vilaine — pas même un triste conte à lire aux enfants qu’on voudrait traumatiser. Le poste de directeur de collection, très prisé en ce qu’il permet une rémunération allégée des charges...

Mobilisation pour empêcher la fermeture de la Librairie de Provence La librairie de Provence doit fermer définitivement ses portes fin mars 2019. L'affaire semble actée. La ville d’Aix et sa mairie cherchent des alternatives pour empêcher le commerce culturel de mettre la clef sous la porte, mais la situation se tend un peu plus chaque jour. Maryse Joissains, maire Les Républicains, serait en discussion avec le propriétaire, apprenait-on dernièrement. L’idée serait de pouvoir trouver la piste qui permettra de sauver le commerce et les emplois. Difficile. À ce titre, les salariés ont fait parvenir à ActuaLitté un texte,...

Les librairies, au croisement du lecteur et de l'auteur Les facilités de commande qu'implique le « 1 clic », la livraison à domicile pour 1 centime, l’économie de temps et d’argent dans un monde qui va toujours plus vite... Autant d'artifices que proposent le tout-puissant Amazon et les autres sites marchands aujourd’hui. Mais au coeur de la rencontre entre le livre et son lecteur, la librairie reste essentielle. ActuaLitté, CC BY SA 2.0 (La manoeuvre, Héloïse Guay de Bellissen et Jérôme Cuvelier - photo d'illustration) Les chiffres du Syndicat national de l’édition sont formels, la librairie de premier niveau...

L'anglais à Livre Paris, exception culturelle ou Anciens contre Modernes ? Une centaine d'auteurs français a signé, le 26 janvier dernier, une tribune très agressive à l'encontre du salon Livre Paris, pour son usage jugé excessif de termes anglophones et de « globish ». Le salon, qui se déroulera en mars prochain à Paris, changera les noms des événements incriminés, mais conservera au contraire l'expression « young adult », qui recouvre une réalité précise, nous explique Vincent Montagne, président du Syndicat national de l'édition, qui coorganise l'événement avec Reed Expositions. (photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA...

Ebook et audiolivre : outils d’optimisation fiscale pour Free, SFR et Orange ? ENQUÊTE – L’apparition d’une offre de lecture en streaming chez les opérateurs Free, SFR, mais également chez Orange, avec les audiolivres Kobo by Fnac, est un régal. Une démocratisation à vaste échelle du livre numérique et audio. Mais les opérateurs comptent manifestement sur la courte mémoire de chacun pour reverser dans une savante arithmétique fiscale. Marinus van Reymerswaele.Le Collecteur d'impôts et sa femme (1541) L’histoire est à mettre en relation avec les arrangements que les opérateurs téléphoniques avaient opérés par le passé. Des offres...