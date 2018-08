Lecteurs, communauté et réseaux sociaux : promouvoir le livre

Librairie, éditeur, bibliothèque et auteurs : tout le monde travaille à faire découvrir des livres. Et pour constituer une communauté de lecteurs, les réseaux sociaux incarnent un outil porteur d’espoirs. Cette solution de mise en relation facilitant les échanges et les discussions apporte cependant autant de questionnements qu’elle offre d’opportunités.

Pour aborder au mieux les différentes solutions de marketing numérique – autrement appelées communication digitale – ActuaLitté propose ici un dossier complet reprenant les articles les plus pertinents, constamment renouvelés.

Décortiqués à travers le prisme des métiers du livre, les outils numériques deviennent plus maniables, plus compréhensibles et, surtout, plus efficaces. Orchestrer une stratégie de communication suivant ses capacités et ses besoins, tout en répondant aux attentes des lecteurs, voilà tout l’enjeu. Le tout avec une approche qui doit garder à l’esprit un développement humain.

Ce Guide est réalisé en partenariat avec Stéphanie Vecchione, consultante et formatrice médias sociaux, e-RP et web-stratégie. Experte en promotion digitale du livre.



En bout de chaîne, “le libraire croule sous la quantité d’ouvrages publiés” « Quand une passion vous tient les deux yeux grands ouverts, nuit et jour, vous les cerne depuis l’école primaire, ne seriez-vous pas convaincue d’avoir une base solide pour en tirer profit ainsi que les subsides afin de devenir, dans un marché en friche, libraire plutôt que de rester une potiche ? » Madeline Progin, propriétaire de la librairie Parenthèses, à Hong Kong, nous raconte son métier. Et sa passion... Parenthèses, CC BY SA 2.0 ActuaLitté : Quelle est l’histoire de votre librairie, comment l’avez-vous créée dans le contexte...

Rentrée littéraire : “Pour Albin Michel, la librairie reste au centre de tout” Après une année test, pour la rentrée littéraire 2017, Albin Michel passe aux grandes manœuvres. La présentation des nouveautés aux libraires, une tradition pour toutes les maisons, se déroulera simultanément à la Maison de l’Amérique latine et sur Facebook lundi 18 Juin prochain dés 9h30. Autrement dit, partout dans le monde... « 2017, nous avions posé le constat : pour la présentation de notre rentrée, 300 libraires étaient présents. Ils venaient écouter, comme chaque année, les auteurs de notre rentrée. Mais pour ceux qui ne pouvaient ni se...

Musical.ly : des ados qui chantent, dansent... et intéressent les éditeurs Instagram – pardon, Insta – ou Snap vont devoir laisser la place. Si Facebook est devenu un réseau social de vieux et que Twitter sert plutôt aux professionnels... mais où sont les jeunes ? Manifestement, ils plébiscitent un réseau qui a déjà quatre ans, et dont personne n’a trop entendu parler : Musical.ly. Pardon ? Sur Musical.ly, on est jeunes, beaux et dynamiques... Héritier direct de Vine, application appartenant à Twitter, abandonné en octobre 2016, Musical.ly propose des formats courts de vidéos – une quinzaine de secondes. En mai 2016, le...

V.E. Schwab : “La France, c'est une deuxième maison pour moi” ENTRETIEN - Il y a de ça un mois, Shades of Shadow, le deuxième tome de la trilogie Shades of Magic de V.E. Schwab sortait en librairie (traduction par Sarah Dali). À cette occasion et pour sa première venue sur une manifestation littéraire en France, les éditions Lumen invitaient les lecteurs francophones à rencontrer Victoria Schwab lors du salon Livre Paris. L’occasion pour nous de questionner l’auteure sur son genre de prédilection, le Young Adult (YA). ActuaLitté : Livre Paris inaugurait cette année une scène Young Adult au sein du salon, cependant....

Nine Gorman offre à ses fans de vivre un road trip littéraire interactif Star des réseaux sociaux, booktubeuse particulièrement suivie, Nine Gorman se lance dans un nouveau projet. Avec son éditeur, Albin Michel, elle part pour un road-trip qui va l’entraîner de la Nouvelle-Orléans, jusqu’à Chicago. 15 jours qui vont également donner lieu à la création d’un roman expérimental et interactif. Nine Gorman « Le projet, c’est un roman live, écrit sur la route avec ma coauteure, Marie, et qui s’établira avec l’influence des internautes », explique-t-elle à ActuaLitté. « Les lecteurs pourront nous challenger, nous...

Faut-il se tourner vers de nouveaux influenceurs pour recommander le livre ? Il y a quelques mois, j’ai observé une chose étonnante sur les médias sociaux, une chose qu’à vrai dire je n’avais jamais vu se produire, dans le monde du livre ou ailleurs. Osée, radicale, ou carrément casse-cou, cette opération a le mérite d’alerter sur une nouvelle tendance dans les relations avec les influenceurs digitaux du livre, tout en apportant des enseignements sur la gestion de cette relation. Il y a quelques mois, j’ai donc observé une maison d’édition, qui avait fondé une partie de son succès sur le soutien de blogueurs et de solides...

Convivialité et conseil iconoclaste : la librairie virevoltante sur internet Parfois, des libraires ou des aspirants libraires se demandent s’ils devraient être sur Internet pour vendre en ligne et concurrencer Amazon. Pour Marjorie Nguyen, créatrice d’Exploratology, service de box littéraire, la question n'est pas tant de chercher à s'opposer que de trouver une identité propre, et de la déployer en ligne, pour attirer l'attention. Formatrice pour Book Conseil, elle revient avec nous sur les enjeux de cette présence internet. JD Hancock, CC BY 2.0 Là, j’imagine mon libraire face au stock massif de titres du géant américain, et...