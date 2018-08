Les meilleurs livres de l'année 2017

La dernière enquête sur les revenus perçus par les auteurs fait peur. Ainsi, outre-Manche, la chute de 15 % constatée montre que les écrivains perçoivent 10.500 livres sterling par an. Depuis 2005, date de la première étude, ce montant n’a cessé de diminuer donc. Et la réalité des auteurs de l’écrit va de pair avec ces résultats. frankieleon, CC BY 2.0 Portée par l’ALCS (Authors Licensing and Collecting Society), l’étude de 2017 n’est vraiment pas des plus réjouissantes. En 2005, les revenus moyens étaient, après impôt, de 12.330 £,...