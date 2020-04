Les mots en boite : le livre et ses secrets de cuisine

Qu’ils soient libraires, éditeurs, auteurs, bibliothécaires, ou imprimeurs, relieurs, traducteurs — et le masculin de ces métiers n’exclut en rien la réalité féminine de ces professions — ils participent à la chaîne du livre. Et parce qu’ils innovent, développent et modèlent l’industrie culturelle à leur mesure, à leur manière, ActuaLitté a choisi de leur donner la parole.Avec Les Mots en boîte, c’est une pastille d’une dizaine de minutes pour faire le tour des sujets du moment avec les professionnels du livre. Celles et ceux qui travaillent, parfois dans l’ombre, à peupler nos bibliothèques personnelles. Que ce soit en tête à tête ou avec des plateaux d’invités, l’émission accueille dans ses studios, ou à distance, des voix que l’on n’entend peu, pas — du moins pas assez à notre goût.Liberté de ton, sujets les plus divers, qu’importe le flacon, pourvu que l’on parle des livres, Les Mots en boîte, L’émission qui soulève le couvercle donne rendez-vous, en règle générale, sur les plateformes d’écoute et de baladodiffusion — ou comme dirait Monsieur Meyer, Philippe Meyer, en peau de caste. Et principalement dans nos colonnes.Excellente écoute.Crédit photo theangryteddy CC 0