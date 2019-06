Les Prix de poésie Vénus Khoury-Ghata

La seconde édition du Prix Stéphane Hessel de la Jeune Ecriture Francophone, remis conjointement par RFI et l'Alliance francophone, a récompensé deux jeunes étudiants dans les catégories « Poésie » et « Nouvelles ». Ils ont reçu leur Prix le lundi 24 mars au Salon du Livre de Paris, sur le stand « Livres et Auteurs du Bassin du Congo ». Bassin représentant le fleuve Congo Flikkesteph, CC BY 2.0 Lancé en 2013 par RFI et l'Alliance Francophone, ce Prix donne aux jeunes francophones la possibilité de s'exprimer, de contribuer à la création littéraire et de...