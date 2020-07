Les prix littéraires de la rentrée 2020

Depuis 2015, la Métropole Européenne de Lille (MEL) organise, en partenariat avec les bibliothèques et librairies du territoire, le prix littéraire Ado « Libre2lire » (L2L). Tout métropolitain, âgé de plus de 11 ans, peut y participer et élire ses romans préférés parmi 8 titres sélectionnés par des bibliothécaires, libraires, enseignants et adolescents. Pour 2020, les coups de cœur L2L sont : Le dossier Handle, de David Moitet pour la catégorie Ado et Cœur battant d’Axl Cendres pour la catégorie Ado +. Sur le site, la sélection 2021 est...