Les prix littéraires

« Et si... ? » : cette amorce intellectuelle magique attise immédiatement l’esprit du scientifique comme celui de l’écrivain. Et si... et si un prix inédit incitait le public suisse romand à écrire des nouvelles de science-fiction, et ainsi s’engager dans une réflexion profonde sur le devenir de nos sociétés technologiques ? Tel est le point de départ du Prix de l’Ailleurs, initié en 2017, en partenariat entre la section de français de l’Université de Lausanne, la Maison d’Ailleurs d’Yverdon-les-Bains et la collection Cavorite et Calabi-Yau...