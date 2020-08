Les romans de la rentrée littéraire : 2020, l'année inédite

photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Belgique : la rentrée littéraire 2020 présentée sur Internet La rentrée littéraire est un mal français, mais un mal contagieux : voici que les nouveautés de littérature belge s’offrent non pas une séance, mais bien trois. Un webinaire destiné à présenter les publications de cette rentrée n’attend que les inscriptions. « Concrètement, il s’agira d’un événement de promotion en ligne, en direct et par vidéo. Chaque maison d’édition présentera plusieurs titres de sa rentrée littéraire, ou des titres récemment parus, tous écrits ou illustrés par des auteurs ou des illustrateurs belges (ou vivant en Belgique...

“Nous étions, ma sœur et moi, les victimes parfaites pour le père. Nous avions toutes deux un vagin.” AVANT-PARUTION – Un homme soumet ses deux filles à toutes les brimades et les humiliations. Les tenir en laisse, les forcer à marcher à quatre pattes, les empêcher d’uriner, les frapper avec des objets, leur promettre de les violer, un jour... sans que la mère s’interpose jamais. Viol suspendu, inceste latent. « Nous étions, ma sœur et moi, les victimes parfaites pour le père. Nous avions toutes deux un vagin. » Un style lapidaire pour dire l’innommable et la monotonie de l’horreur. Immense claque poétique et psychologique, Chienne est l’histoire...

Mercenaires, barbouzes et corrompus : au coeur de l'Afrique AVANT-PARUTION – Le nouveau Piranha noir vous entraîne en Afrique, au cœur des ténèbres, où mercenaires, barbouzes, fonctionnaires et chefs d’entreprise occidentaux corrompus et chefs de guerre cupides sèment la terreur et détruisent impitoyablement un pays et ses habitants. Ce que chacun ignore, c’est que, manipulateur, il est aussi manipulé par des forces plus ou moins occultes. Si certains se contentent d’obéir aux ordres, d’autres obéissent à leur ambition et à leur concupiscence. En France, le pouvoir est en train de changer de mains, mais...

“L'inconnue de la Factory”, de Venise à New York AVANT-PARUTION – Alvise est né et vit à Venise dans cette ville où son père fait le commerce des forcole, ces manchons de bois installés sur chaque bord des gondoles pour y poser les rames. La forcola, que le père d’Alvise définit comme l’âme de Venise, traverse l’Atlantique avec le narrateur, qui tente de conquérir le marché américain. Dans le New York branché des années 90 et son univers des galeries d’art, ce jeune émigré italien vit le contraste entre le monde nouveau de New York et la lagune endormie des temps lointains. Un soir, au...

Trompe-l’œil et jeux d’optique dans le street art AVANT-PARUTION – Le trompe-l’œil actuel n’a plus grand-chose à voir avec celui qui durant des siècles a émaillé l’histoire de l’art. Après l’avoir dépoussiéré de ses relents purement décoratifs tout en maîtrisant parfaitement ses contraintes formelles, les illusionnistes urbains proposent au public des jeux interactifs et visuels aussi diversifiés qu’étonnants. Ainsi les anamorphoses sont-elles remises au goût du jour dans des mises en scène bluffantes, les lettres en 3D s’animent grâce à des procédés numériques ou encore, les trous noirs et...

Prisonnier d'un asile malgré soi : temps suspendu, existence itou AVANT-PARUTION – Chaque année en France, 100.000 personnes sont hospitalisées en psychiatrie sans leur accord. C’est cette expérience de privation de liberté que raconte Marius Jauffret dans ce livre. ActuaLitté vous en propose les premières pages, en avant-première. Jeune homme, alcoolique, Marius est un jour conduit aux urgences de Saint-Anne par son frère. À son réveil, il pense qu’il va passer quelques jours entre les murs de l’hôpital pour se remettre. Jusqu’à ce qu’un médecin lui explique qu’il ne sortira... que lorsqu’il l’en jugera...

Agrapha : huit femmes, tressant les mots de l'Apocalypse AVANT-PARUTION – À l’origine fut un manuscrit du Xe siècle. Apocryphe, peut-être pas. À l’origine furent huit femmes, chacune venue d’un lointain horizon, unies dans une grotte au cœur de la forêt. Ensemble, elles racontent ou taisent leur vie de recluses, leur destinée loin du monde et pourtant si proche de lui. Elles parlent mille langues en une seule, mêlant leur âme en un poème morcelé que l’autrice ensuite cimente d’or et de miel. Et de cette tresse de mots naîtra l’apocalypse. Dans ses cahiers, l’autrice a minutieusement recousu...

Les Petits Mythos de Larbier & Cazenove invités à la table d'Alesia AVANT-PARUTION – Qui ne connaît pas ce grand jeu au succès antique : Le laby de Totor ? Parce que Larbier et Caznove ont décidé voilà quelques années de revisiter la mythologie, ont débarqué en librairie Les Mythos. Bien des questions autour des légendes grecques, auxquelles sont apportées des réponses qui valent leur pesant de cacahuètes… Double actualité pour les héros de la bande dessinée, qui « reviennent en forme et en force ». À compter du 30 septembre, un nouvel album, certes, le 11e de la série. Petite présentation. Mais où donc...

Des jeunes premières et premiers, des vétérans, des poids lourds, et un cortège de prix attendus, qui viendront consacrer les uns et les autres : voilà le programme. Et bien entendu, le roman d'Amélie Nothomb sans qui la rentrée ne serait pas la même.Notez bien que nous nous gardons, pour le moment, de donner le nombre de titres qui sortiront : nous avions découvert l’an passé que sur les 524 annoncés, 43 intrus s’étaient glissés Covid oblige, pas de présentation aux libraires, la plupart des maisons sont passées par des conférences en ligne — en direct et en différé. De quoi présenter les titres de (presque) chacun, avec un peu moins d’ambiance, certes, mais tout aussi ( ou presque) efficacement.La rédaction a fait ses choix, nous aurons le plaisir de vous les exposer au fil des semaines dans nos critiques — et plusieurs ouvrages ont d’ores et déjà fait l’objet d’avant-parution, avec des extraits inédits.Et force est de constater que l’on a vraiment de petits bijoux à vous faire découvrir. D'ailleurs, cette rentrée pourrait s'accompagner de quelques surprises que nous vous réservons – entre podcast et partenariats. Si, si...