Lire en poche 2019 : à Gradignan, “Cultiver la liberté”

Jean-Christophe Rufin : le livre de poche, “un certain art de vivre et de lire” Cette année, Jean-Christophe Rufin sera le parrain de la manifestation Lire en Poche, dont la 15e édition se déroulera comme toujours au Parc de Mandavit, à Gradignan (Gironde). Et il ne viendra pas seul : le parrain de la manifestation dispose de deux cartes blanches, des atouts à jouer pour des tables rondes, autour du thème de son choix. ©F. MANTOVANI/GALLIMARD Écrivain, médecin et diplomate, Jean-Christophe Rufin est membre de l’Académie française. Engagé dans l’humanitaire à « Médecins sans frontières », il a mené de nombreuses missions en...

« Une liberté qui peut prendre la forme d’une quête, individuelle ou collective, d’un désir d’émancipation, d’une attente, d’un exil, d’un idéal ou d’une illusion... : liberté d’aimer, ou de haïr, liberté de choisir, d’agir, de rester ou de partir... avec tout ce que supposent ces choix, ces actes, ces paroles et ce qu’on nomme parfois “le prix de la liberté”. »Cette année, la manifestation girondine Lire en Poche, se déroulera du 11 au 13 octobre, dans le parc de Mandavit, à Gradignan. Une nouvelle édition consacrée aux petits formats, qui a l’an passé accueilli près de 100 auteurs et 27.000 visiteurs sur le thème Cultiver la liberté.Pour l’édition 2019, une soixantaine de rendez-vous sont au programme : rencontres, conférences, débats, petits déjeuners littéraires et animations variées — concert de jazz, lectures, jeux, ateliers pour les enfants — auxquels s’ajoutera une douzaine de rencontres/animations hors les murs.12 libraires et une centaine d’éditeurs seront à retrouver, en adulte comme en jeunesse.Et le livre de poche, qu’est-ce ? Eh bie74,9 millions d’exemplaires vendus entre mars 2018 et février 2019, mais également 551 millions € de chiffre d’affaires, soit 25 % des livres vendus chaque année…