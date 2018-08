Lire en poche, le salon de Gradignan dédié aux petits formats

Harlan Coben, parrain de l’édition 2017 explique : « Le livre de poche est une des innovations majeures du siècle dernier. Brusquement, grâce à ce nouveau format merveilleux, les gens ont pu acheter plus de livres et les emporter partout. La pratique de la lecture s’est véritablement développée grâce au poche — et est devenue à la portée de tous. Nous célébrons cet héritage aujourd’hui sur ce salon. »

Rendez-vous incontournable de la rentrée littéraire, Lire en Poche a accueilli près de 24.000 visiteurs et plus de 100 auteurs en 2016. Une soixantaine de rendez-cous sont programmés au cours de l’édition 2017 : rencontres, conférences, débats, petits déjeuners littéraires et animations variées — concert de jazz, lectures, jeux, ateliers pour les enfants — auxquels s’ajouteront une douzaine de rencontres/animations hors les murs.



Lire en Poche 2017 accueillera 12 libraires indépendants de la région Aquitaine, partenaires fidèles de l’événement : La Colline aux Livres, Comptines, Librairie de Corinne, L’Espace Livre, formatLivre, La Librairie Générale, Georges, L’Hirondelle, Libellule, La Machine à lire, Mollat, Librairie Olympique.



L’édition 2017, comme chaque année, accueille aussi des éditeurs régionaux : finitude, Le festin, Elytis, Sonobook... Plus de 100 marques d’édition poche seront représentées sur les tables ; parmi celles-ci, une dizaine de maisons joue un rôle essentiel dans la programmation du salon et la venue des auteurs. Le Salon organise aussi de nombreux ateliers dédiés aux plus jeunes et aux adolescents.



Pour cette 13e édition la thématique donnée est « Pouvoirs de l’imagination ».





Lire en Poche 2017 a accueilli près de 25 000 visiteurs, avec le sourire Au terme de trois jours de rencontres autour du Théâtre des Quatre saisons et de la médiathèque, le salon Lire en Poche prend fin. L’année 2017 fut une édition très riche, et les organisateurs en tirent pour l’heure un premier bilan positif, « voire très positif ». Mais dans le même temps, la manifestation doit appréhender l’avenir, pour éviter de devoir se sentir à l’étroit. Harlan Coben – ActuaLitté, CC BY SA 2.0 Du fait des mesures de sécurité qui ont dû être installées en urgence, après les attentats de Marseille, le salon de...

Un fonds d'urgence pour financer la sécurité des festivals littéraires (CNL) La rémunération des auteurs dans les salons doit faire l’objet d’une clarification, ce point est désormais acté par tous. Dans le même temps, un nouvel enjeu, sécuritaire cette fois, apparaît dans les préoccupations des organisateurs de manifestation. Et tout cela, avec des budgets qui n’ont rien d’infiniment extensible. Lire en Poche - ActuaLitté, CC BY SA 2.0 En marge du salon de Gradignan, Lire en Poche, Vincent Monadé revient sur ces problématiques, essentielles. La rémunération des écrivains, intervenant dans les salons, peut s’opérer sous...

Didier Castino remporte le prix littérature française de Lire en Poche Chaque année, 4 prix littéraires sont remis pendant la soirée d’ouverture de Lire en Poche : un prix de littérature française, un prix de littérature traduite, un prix de littérature jeunesse et le Prix Sud Ouest/Lire en Poche du polar, en partenariat avec le journal Sud Ouest Dimanche. En 2017, exceptionnellement, un 5e Prix s’ajoute, faisant écho à la thématique de la 13e édition (« Pouvoirs de l’imagination ») : Le Prix spécial des Littératures de l’imaginaire. Didier Castino - ActuaLitté, CC BY SA 2.0 Dévoilée en juin dernier, la...