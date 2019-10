Littératures européennes de Cognac 2019 : Lille, Bruxelles et Amsterdam

“La goûteuse d'Hitler” : Rosella Postorino, Prix Jean Monnet 2019 Pour la 25e édition du prix Jean Monnet, organisé dans le cadre du Festival Littératures Européennes Cognac, c’est une lauréate qui est saluée. En effet, l’Italienne Rosella Postorino, pour son roman La goûteuse d’Hitler (trad. Dominique Vittoz - Albin Michel), remporte la récompense. À l’automne 1943, Hitler, comprenant qu’il est en train de perdre la guerre, se réfugie dans sa Wolfsschanze, sa tristement célèbre « tanière du Loup ». Située en Mazurie, région boisée du nord-est de la Pologne, celle-ci constitue un mausolée indestructible....

La sélection du Prix des Lecteurs des Littératures européennes Cognac En attendant le Festival des Littératures européennes de Cognac (LEC), prévu du 14 au 17 novembre 2019, la sélection du 16e Prix des Lecteurs a été dévoilée. Elle comprend 5 ouvrages, issus de la littérature néerlandophone en provenance de la Belgique et des Pays-Bas. Le Prix des Lecteurs sera décerné le 16 novembre prochain au théâtre l’Avant-Scène à Cognac. Parrainé et doté par le Groupe Garandeau, coordonné avec les bibliothèques départementales de Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vienne, le Prix des Lecteurs fait découvrir la littérature...

Littératures Européennes Cognac : sélection du 25e Prix Jean Monnet Créé en 1995, le Prix Jean Monnet est soutenu et doté d’un montant de 5000 € par le Conseil Départemental de la Charente. Ce prix récompense chaque année un écrivain européen pour un ouvrage traduit ou écrit en français durant l’année écoulée. Présidé par Gérard de Cortanze, le jury se réunit à Paris pour élire le lauréat. Le prix est remis à Cognac, lors du LEC festival (Littératures Européennes Cognac festival) le 3e week-end de novembre. Cette année, samedi 16 novembre 2019, le-a lauréat-e recevra le 25e Prix Jean Monnet. De grands noms...

En 2019, ce festival unique en son genre qu’est Littératures Européennes Cognac nous invite à embarquer à bord d’un Thalys littéraire au départ de Lille, en direction de Bruxelles, à destination d’Amsterdam. Un train, un voyage, un livre, des livres.Parce que l’Europe c’est aussi sa littérature, cette nouvelle édition va donc nous transporter vers le Nord, la Flandre et les Pays-Bas à la découverte de récits flamboyants, inspirés et originaux, et de leurs auteurs. Des pépites, judicieusement sélectionnées qui font de chaque festival une réussite qui passionne avec un même intérêt le grand public, les scolaires et les professionnels.Littératures Européennes s’ancre davantage dans la ville en investissant de nouveaux lieux avec notamment le pôle jeunesse qui s’installe à la Fondation Martell. L’offre de l’événement s’élargit aussi grâce à la complicité de nouveaux partenaires !Tous les chemins mènent au livre : cafés graphiques, rendez-vous au musée, spectacles et lectures, ateliers enfants, ados, adultes. Rendez-vous du 14 au 17 novembre