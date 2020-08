Livres, actualités : tout sur Agatha Christie

Après Le Crime de l'Orient-Express, le réalisateur britannique Kenneth Branagh adapte un autre récit d'Agatha Christie, Mort sur le Nil. Attendu en salles le 21 octobre 2020, le film a désormais sa première bande-annonce, pleine de mystères... Death on the Nile en version originale, ce roman d'Agatha Christie a été publié en 1937, pour devenir l'une des enquêtes les plus connues et appréciées du célèbre détective Hercule Poirot... Au casting du film de Branagh, Kenneth Branagh lui-même, Gal Gadot ou encore Letitia Wright. Au cours d’une luxueuse croisière...