Livres, actualités : tout sur Albert Camus

Les gens qui lisent sont beaux et intelligents, c’est connu — mais on ne le répète pas assez. Or, plus encore, les mannequins Bella et Gigi Hadid, deux sœurs, ont décidé que les livres seraient désormais les accessoires tendance. Photographiées avec un bouquin en main, elles ont lancé une véritable déferlante sur leurs réseaux sociaux. New York Post via Getty Images Bella Hadid a lancé la mode, expliquant qu’elle bouquine The Outsider, le dernier thriller de Stephen King de 560 pages, depuis plusieurs semaines, assure-t-elle. Elle s’en sert même pour se...