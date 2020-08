Livres, actualités : tout sur Alice Zeniter

Arte Radio annonce la diffusion prochaine, à partir du 18 mars, d'un podcast entièrement consacré aux écrivains et à leur méthode de travail, leurs inspirations et leurs difficultés. Bookmakers — les écrivain.e.s au travail, proposé par le journaliste et auteur Richard Gaitet, se mettra à l'écoute de trois auteurs, Philippe Jaenada, Alice Zeniter et Delphine de Vigan. Illustration de Sylvain Cabot Making-of des romans et essais qui ont marqué leur époque, le podcast Bookmakers écoute tous les mois les plus grand.e.s écrivain.e.s livrer leurs secrets...