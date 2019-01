Livres, actualités : tout sur Amélie Nothomb

Plus de 13 millions d'acheteurs de livres jeunesse en France #ÉTUDE – 13 millions d’acheteurs par an – âgés de 10 ans et plus –, soit un quart de la population du pays, et 83,3 millions d’exemplaires vendus – 28 % du marché du livre. Qui a dit que la jeunesse n’était pas l’avenir de l’humanité ? Dans l’industrie du livre, cette dernière fait en tout cas recette. ActuaLitté, CC BY SA 2.0 À l’approche du salon du livre jeunesse de Montreuil, GfK fait, comme chaque année, ses comptes. Une étude portant sur la littérature jeunesse apporte quelques précisions sur le secteur. D’abord, et plutôt...

Les 24 et 25 novembre, Radio France fête le livre Pour la septième année consécutive, la création littéraire et les auteurs sont les invités d’honneur de la Maison de la radio à l’occasion de Radio France fête le livre, qui se tiendra les 24 et 25 novembre sous l’égide d’une invitée d’honneur, Amélie Nothomb, et de Disiz la Peste, parrain du concours de la micronouvelle. La Maison de la radio (Gérard Ducher, CC BY-SA 2.5) Radio France inaugure cette année une nouvelle formule plaçant plus que jamais les auteurs au cœur de l’événement et démontre ainsi à nouveau son implication dans...

Foire du livre de Brive 2018 : la littérature coulait à flots La 37e Foire du livre s’est déroulée les 9, 10 et 11 novembre 2018 à Brive (Corrèze, Nouvelle Aquitaine). Placée sous la présidence de la romancière Delphine de Vigan, prix Renaudot 2015 pour D’après une histoire vraie (JC Lattès), elle accueillait dans une ambition « populaire et joyeuse » les écrivains de la rentrée littéraire, de nombreuses personnalités du monde des lettres, de la politique et de la télévision. Année après année, dans une saison marquée par des ventes de livres en forte baisse, la Foire du livre a su tirer son épingle du...

Michaël Ferrier reçoit le Prix Décembre 2018 pour François, portrait d'un absent Les palmarès des prix de la rentrée littéraire se succèdent : le Prix Décembre 2018 a ainsi été décerné à Michaël Ferrier pour son livre François, portrait d'un absent, publié par les éditions Gallimard. Le lauréat faisait face à deux autres auteurs au sein de la sélection finale du jury, Élisabeth de Fontenay et Francesco Rapazzini. Le jury du Prix Décembre, présidé par Cécile Guilbert et composé de Laure Adler, Michel Crépu, Charles Dantzig, Arnaud Vivian, Dominique Noguez, Patricia Martin et Amélie Nothomb, a donc élu le lauréat de cette...

Les lecteurs en parlent : 15 livres pour accompagner la semaine Ils ont lu, ils ont aimé et ils en parlent : chaque semaine, avec Babelio, ActuaLitté vous propose de retrouver la liste de 15 livres qui bruissent. Et comme les fêtes se rapprochent, indéniablement, ce sont autant de suggestions de lectures que d’autres lecteurs ont appréciées... En tête de file, et très attendue pour le Goncourt des lycéens, Adeline Dieudonné reste indétrônable. Plus de deux mois maintenant qu’elle conserve la première place. D’ailleurs, le livre figure en troisième position des meilleures ventes de la rentrée. Beaucoup de...

L'humeur de Chereau : désespoir du journaliste, ou la crise des médias Avec 567 nouveaux romans pour la rentrée littéraire 2018, les comptes sont bons : ça fait beaucoup. Maintenant que les auteurs ont fait leur boulot, charge aux attaché.e.s de presse de faire le leur. Et aux journalistes de produire les chroniques qui attireront l’attention, de défendre leurs choix en conférence de rédaction, de se battre, en somme. La solidarité sainte de l’artisanat, célébrée en son temps par Georges Brassens, se retrouve timidement dans le milieu de la presse. La tradition veut que l'on se regarde en chiens de faïence des semaines durant,...

La Rentrée littéraire 2018 en chiffres : Amélie Nothomb, spectaculaire À compter de ce 5 novembre, les traditionnels prix de la rentrée littéraire vont s’enchaîner. Le Fémina ouvrira le bal, suivi du polémique Médicis avant que le Goncourt et le Renaudot n’interviennent. Etc. Mais en attendant, voici quelques données sur la période, fournies par le cabinet d’étude GfK. Améllie Nothomb - ActuaLitté, CC BY SA 2.0 Appréhender la rentrée littéraire à travers quelques données chiffrées permet de mieux mesurer combien ce moment est cruciale pour les ventes. En effet, 3,3 millions d’exemplaires de livres ont été...

Les lecteurs en parlent : les 15 livres de la semaine Avec la régularité d’un métronome, ActuaLitté et Babelio vous proposent un panorama hebdomadaire des tendances de lectures. Quelques bouleversements dans le classement de ce jour, qui montre aussi que les envies se déplacent progressivement. Vivement Noël ! C’est une nouvelle fois Adeline Dieudonné qui campe en tête de peloton : voici désormais deux mois que son roman est indétrônable, quel que soit le mouvement qui s’opère dans la suite des entrées. Autre fait notable, la disparition de deux pointures : Jérôme Ferrari et Amélie...

Née le 9 juillet 1966 à Etterbeek, en Belgique, Amélie Nothomb fait son entrée dans le monde des lettres françaises avec la publication de son roman Hygiène de l'assassin par Albin Michel en 1992 : à partir de cette date, l'auteure livrera quasiment annuellement un nouveau livre à son éditeur, auquel elle est restée fidèle depuis ses débuts. Stupeur et tremblements, publié en 1999, lui a valu le Grand Prix du roman de l'Académie française et le Prix des libraires du Québec, tandis qu'elle a reçu le grand prix Jean-Giono pour Le Fait du prince en 2008.Un certain nombre de ses œuvres ont été adaptées au théâtre, et quelques-unes à l'écran, pour le cinéma ou la télévision. Bien connue pour ses apparitions dans les salons et autres festivals du livre, accompagnée par son fameux chapeau, Amélie Nothomb s'est aussi taillé une réputation d'auteure proche de ses lecteurs et lectrices, se souvenant de leurs prénoms d'une dédicace à l'autre. Elle est l'une des auteures francophones les plus lues.Photographie : ActuaLitté, CC BY SA 2.0