Livres, actualités : tout sur Andrée Chedid

Concours ouvert aux sociétaires de la Sacem, le Prix Andrée Chedid du Poème Chanté célèbre le souffle et le chant. L’appel a été ouvert ce jour, jusqu’au 21 juin, et implique de mettre en chanson, sur une durée de 3 minutes en format MP3, un poème signé par Valère Novarina, et surtout, inédit. Denise Mattox, CC BY ND 2.0 À l’initiative du Printemps des poètes, le Prix Andrée Chedid du poème chanté vient de lancer sa 11e édition. Et pour cette année, le poète Valère Novarina se prête au jeu d’un texte inédit. L’un des dramaturges les plus...