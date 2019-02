Livres, actualités : tout sur Andrzej Sapkowski

Série chérie par les amateurs de fantasy, et remise au goût du jour par un jeu vidéo très apprécié, The Witcher, ou Le Sorceleur en français, connaitra bientôt une adaptation en série chez Netflix. Le nom de l'acteur qui incarnera Geralt de Riv, héros de cette saga, est désormais connu : il s'agit d'Henry Cavill, connu pour avoir incarné Superman dans les derniers films DC. Geralt de Riv dans le jeu The Witcher 3 et Henry Cavill (Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0) Netflix a annoncé le nom de son Sorceleur pour sa série The Witcher, à venir pour 2019, et pas...