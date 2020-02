Livres, actualités : tout sur Anne Frank et son Journal

Morte en 1945 à Bergen-Belsen, Anne Frank a légué à l’humanité un journal devenu historique. Ce récit fait part des réflexions qui occupent la jeune adolescente, alors qu’elle est partie avec sa famille aux Pays-Bas, pour échapper aux nazis. Nous sommes en 1942, elle a 13 ans.



Carnet intime, écrit en néerlandais entre juin 1942 et août 1944, quand elle sera dénoncée et déportée à Auschwitz, le Journal d’Anne Frank s’adresse à Kitty, amie et complice imaginaire. Alors que la famille Frank vit cachée, elle y témoigne des souffrances que le nazisme inflige aux juifs, fruit de la haine farouche d’Adolf Hitler.



Porteuse de l’étoile jaune, symbole de la discrimination et de l’antisémitisme que propage le régime allemand, elle puise dans ces confidences de quoi tenter d’alléger sa propre vie quotidienne.



C’est le 25 juin 1947 que son père, survivant de camp de concentration, va se décider à publier le document, soutenu par des amis. Un premier tirage de 3000 exemplaires, édulcoré par Otto Frank sera réalisé. « Je ne savais pas que ma petite Anne était aussi profonde », déclara-t-il, des années plus tard.



Mais le texte est tronqué, le père avait supprimé des remarques sur la sexualité ou alors les tensions entre les parents ou encore, le peu d’affection que sa fille éprouvait pour sa mère. Depuis, les pages ont été ajoutées, et chaque année, des millions de versions du Journal sont lues dans le monde, traduites en 70 langues.



