Livres, actualités : tout sur Antoine de Saint-Exupéry

Roumanie : Libris, libraire sur internet, explose les compteurs Le pays compte près de 20 millions d’habitants, et sans être le plus petit marché pour le livre, il manque certainement de visibilité. Dans la perspective des bilans de l’année passée, la librairie Libris.ro, plus important vendeur en ligne local, annonce des résultats intéressants... ActuaLitté, CC BY SA 2.0 Avec 1,5 million de livres vendus l’an dernier, Libris.ro apporte quelques informations intéressantes sur les habitudes de lecture. En tête des meilleures ventes réalisées en ligne, on retrouve l’écrivaine roumaine Irina Binder – pas encore traduite...

Collants littéraires : une lecture en réponse aux frimas de l'hiver L’hiver est installé, pour celles qui n’ont pas le bonheur d’avoir une cheminée à disposition, pour lire au chaud, il reste toujours l’option collants. Avec une note de littérature tout de même. Et pour ce faire, rien de mieux que de chercher sur internet de quoi se vêtir délicatement — mais au fait, messieurs : bas ou collants ? Lolita de Nabokov... Si vous êtes romantique ou un peu extravagante, alors ces tissus sont faits pour vous. Et quand bien même, ils pourraient servir de cadeau original pour l’année à venir. Premier petit coup d’œil,...

Idées cadeaux : 6 artefacts littéraires que l'on s'offrirait, volontiers Pour les cadeaux, c'est pratiquement trop tard, mais les étrennes ne sont pas loin : la traditionnelle vente des présents peu appréciés pourrait aussi vous donner de quoi vous faire plaisir. En guise de suggestions, nous avons réuni en une infographie ces artefacts littéraires légendaires... On préfère tout de suite vous prévenir, malgré tout : ils sont sans aucun doute inestimables. (photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0) Ils font régulièrement la une des ventes aux enchères, faisant tomber les marteaux des commissaires-priseurs dans le monde entier :...

Inédit : Saint-Exupéry, intime, à la galerie Gallimard EXPOSITION AVANT-PREMIÈRE – Il restera à jamais le créateur de ce petit blondinet aux cheveux couleur de blé. Mais l’aventure littéraire et personnelle d’Antoine de Saint-Exupéry dépasse de loin ce cadre. La Galerie Gallimard lui consacre ce 29 novembre, et pour deux mois, une pleine exposition. ActuaLitté, CC BY SA 2.0 Toutes les expositions de la Galerie ne sont pas liées à la publication d’un beau livre illustré – comme ce fut pour le cas La Princesse de Clèves, illustrée par Christian Lacroix. En réalité, la maison ne publie qu’un titre par an de...

Plus de 13 millions d'acheteurs de livres jeunesse en France #ÉTUDE – 13 millions d’acheteurs par an – âgés de 10 ans et plus –, soit un quart de la population du pays, et 83,3 millions d’exemplaires vendus – 28 % du marché du livre. Qui a dit que la jeunesse n’était pas l’avenir de l’humanité ? Dans l’industrie du livre, cette dernière fait en tout cas recette. ActuaLitté, CC BY SA 2.0 À l’approche du salon du livre jeunesse de Montreuil, GfK fait, comme chaque année, ses comptes. Une étude portant sur la littérature jeunesse apporte quelques précisions sur le secteur. D’abord, et plutôt...

Les oeuvres et inédits de Saint-Exupéry révèlent Antoine l'amoureux Ce 15 novembre, les éditions Gallimard publieront dans leur collection Quarto les œuvres d'Antoine de Saint-Exupéry, l'auteur du Petit Prince et de Vol de nuit. Soit 1680 pages au sein desquelles on découvrira une facette encore méconnue de l'écrivain : le jeune homme amoureux, pendant les années 1920, de Louise de Vilmorin, pour laquelle il écrira des pages de poèmes et de textes en prose. 20 ans après la publication du tome II des Œuvres complètes de Saint-Exupéry en Pléiade, une édition plus accessible sera disponible en librairie à partir du 15...

La NASA nomme des constellations Hulk et le Petit Prince Levez les yeux, vos héros favoris vous regardent : la NASA, agence spatiale américaine, a nommé 21 constellations d'après les observations réalisées par le télescope longue distance Fermi, qui étudie les rayons gamma émis par les objets célestes. Hulk et le Petit Prince ont ainsi fait leur apparition dans le ciel, en hommage aux deux personnages. 21 nouvelles constellations, constituées à partir de sources notables de rayonnement gamma, ont été nommées par la NASA, après 10 années d'observation à l'aide du télescope Fermi. S'ajoute ainsi aux 88 constellations...

Il sera bientôt possible de lire Le Petit Prince en klingon Le Petit Prince est sans conteste l'un des livres les plus traduits au monde : en avril 2017, le roman d'Antoine de Saint-Exupéry connaissait ainsi sa 300e traduction, en hassanya, dialecte des tribus maures du sud du Maroc. Les extraterrestres, s'ils croisent le héros de Saint-Exupéry dans l'espace, pourront désormais découvrir ses aventures : Le Petit Prince a été traduit en klingon, la langue fictive issue de l'univers Star Trek... L'éditeur in Farbe und Bunt publiera au mois d'octobre prochain une traduction intégrale du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry...

Né le 29 juin 1900 à Lyon, Antoine de Saint-Exupéry reste l'homme du Petit Prince pour des millions de lecteurs dans le monde entier. Publié en 1943 à New York avant de ne l'être que 2 ans plus tard par Gallimard en France, après la mort de son auteur, ce conte féérique et philosophique fait depuis partie des ouvrages français les plus célèbres à l'international.Avant Le Petit Prince, Saint-Exupéry avait signé plusieurs romans, dont Courrier Sud en 1929 et Vol de nuit en 1931, particulièrement bien accueilli. Terre des hommes, publié en 1939, lui a valu le Grand Prix du roman de l'Académie française.L'écrivain disparait à bord de son avion le 31 juillet 1944, au cours d'une mission. C'est près de 60 ans plus tard, grâce à sa gourmette, repêchée au large, que la carcasse de son appareil sera vraiment identifiée.Photographie : Double portrait de Roger Parry, ActuaLitté, CC BY SA 2.0