Livres, actualités : tout sur Boris Vian

Stanley Chapman, membre actif du mouvement pataphysique vivant à Londres, a traduit en anglais ses auteurs français préférés. Écrivain anglais, il était architecte et dessinateur pour faire face aux dépenses quotidiennes. Il fut aussi traducteur du français vers l’anglais. Ses autres intérêts incluaient le théâtre et la Pataphysique. Il contribua à la création du National Theatre de Londres et fut membre actif du mouvement littéraire lancé par l’écrivain Alfred Jarry, avec la création du Collège de Pataphysique à Paris et de l’Institut de...