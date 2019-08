Livres, actualités : tout sur Cécile Coulon

Pour sa quatrième édition, Livres dans la Boucle, organisé par le Grand Besançon, accueillera du 20 au 22 septembre les écrivains de la rentrée littéraire et des figures de la littérature française et étrangère. À cette occasion, le romancier et réalisateur Atiq Rahimi, lauréat du Prix Goncourt en 2008, présidera la manifestation et proposera plusieurs rendez-vous culturels. Festival de la rentrée littéraire, Livres dans la Boucle proposera des cafés littéraires, des performances, des concerts et des animations à destination de la jeunesse et du public...