Livres, actualités : tout sur Charles Bukowski

2020 est une année particulière pour Charles Bukowski, marquant le centenaire de la naissance de l'écrivain le plus destroy des États-Unis. À cette occasion sort outre-Atlantique un nouveau documentaire, proposant des images inédites, intitulé You Never Had It — An Evening with Bukowski. Réalisé par Matteo Borgardt, ce documentaire est produit par Silvia Bizio, journaliste italienne qui diffuse pour la première fois des images inédites de Bukowski tirées d'un entretien mené avec l'auteur en 1981. On découvre également sur les images Linda Lee Beighle, qui...