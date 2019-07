Livres, actualités : tout sur Edgar Allan Poe

La New York Public Library (NYPL) propose, depuis plusieurs mois, des classiques de la littérature mondiale, en version complète, par l'intermédiaire d'une story Instagram. Sur le réseau, des illustrations animées viennent enrichir le texte et proposent une autre approche de la lecture. C'est au tour de La Métamorphose de Franz Kafka d'avoir droit à ce traitement. Les « Insta Novels » de la NYPL misent sur les images et l'interactivité pour attirer l'attention sur un texte classique de la littérature mondiale. Après Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll et La...