Livres, actualités : tout sur Edith Wharton

Un des plus importants réseaux de bibliothèques au monde, celui de New York, la New York Public Library ou NYPL pour les intimes, fête son 125e anniversaire. Un certain nombre de célébrations et d'opérations est prévu toute l'année et, bien sûr, les livres et la lecture sont sur la liste des invités. Les bibliothécaires proposent ainsi 125 livres, les plus importants selon eux, pour revenir sur 125 ans de service public. La NYPL, en décembre 2019 (photo d'illustration, Steph Gray, CC BY-SA 2.0) Dévoilée le jour de la Saint-Valentin, le 14 février dernier, cette...