Livres, actualités : tout sur Ernest Hemingway

Ernest Hemingway n’avait pas prévu d’écrire Le vieil homme et la mer, apprend-on. En réalité, ce roman, élu Prix Pulitzer, et dont l’auteur reçut le prix Nobel de littérature le 1er décembre 1954, était originellement la fin d’une épopée maritime qui comptait plus de 10.000 pages. Or, le récit lui-même ressemblait plutôt à un triptyque urbi et orbi marique. (photo d'illustration, archivezz, CC BY 2.0) Sortie en 1952, The Old Man and the sea, histoire de pêcheurs cubains en somme, est aujourd’hui considéré comme un classique de la littérature...