Livres, actualités : tout sur Franck Bouysse

Après une première sélection d'ouvrages, le jury du prix Littéraire Domitys a dévoilé ce mardi 5 novembre sa liste des 5 livres en compétition pour son édition 2020. Crée en 2012, le Prix Littéraire du groupe de résidences seniors Domitys entend promouvoir et valoriser la lecture active auprès de ses résidents tout en contribuant à entretenir leur esprit d’analyse et de réflexion par le biais d’échanges et de débats autour d’œuvres sélectionnées. Cette initiative est organisée par le Direction Animation et Bien-être du groupe, avec la...