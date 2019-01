Livres, actualités : tout sur Guillaume Musso

Invité spécial de Quais du polar en avril dernier, pour une master class, Harlan Coben racontait ses aventures avec le monde du cinéma. À l’époque, il avait déjà signé deux adaptations avec la plateforme de streaming Netflix, The Five et Safe. Changement de cap : cette fois, on versera dans le global... Harlan Coben - ActuaLitté, CC BY SA 2.0 Netflix vient en effet de signer un accord d’adaptation général, pour les 14 œuvres actuelles existantes du romancier, ainsi que des séries et films, basés sur des œuvres à venir. Films, séries,...