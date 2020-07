Livres, actualités : tout sur Guy de Maupassant

Nombre de lieux témoignent de la présence de l’écrivain dans la ville. Le patrimoine écrit n’est pas non plus en reste : sa bibliothèque personnelle est conservée à Canteleu (76) et la bibliothèque de Rouen conserve une importante collection de pièces essentielles de l’œuvre et de la vie de Flaubert. Chambre musée © Musée Flaubert et d’Histoire de la médecine CHU de Rouen Fondé en 1901, le musée Flaubert et d’Histoire de la médecine est situé dans une belle demeure construite en 1757. Il affiche une double vocation. Littéraire d’abord, car...